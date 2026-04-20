Момент ДТП с двумя трамваями на Петергофском шоссе попал на видео

Момент серьёзного столкновения двух трамваев на Петергофском шоссе был зафиксирован на камеры видеонаблюдения. Кадры были опубликованы пресс-службой ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По информации правоохранительных органов, в 10:20 44-летний водитель, управляя трамваем, двигался по Петергофскому шоссе от улицы Партизана Германа в сторону улицы Пограничника Гарькавого, когда произошло столкновение с другим трамваем.

Как сообщили в "Горэлектротрансе", оба транспортных средства следовали по маршруту № 36. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили шестеро пассажиров.

На данный момент движение трамваев осуществляется по обходным маршрутам. На месте происшествия работает комиссия, которая занимается выяснением причин случившегося.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти