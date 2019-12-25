На трассе А-120 под Петербургом произошло массовое ДТП, в котором пострадали 13 человек

В Тосненском районе Ленинградской области утром 20 апреля произошла массовая авария. ДТП с участием четырех машин "собрал" грузовой автомобиль Shacman на 97-м километре трассы А-120 "Петербургское южное полукольцо", рассказали в МВД России.

Повредились микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, Chery Tiggo, грузовик DAF и Renault Logan. В результате различные травмы получили 13 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. По словам управлявшего Shacman, у его авто отказали тормоза.

На месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти