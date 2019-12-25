Водитель Honda сбил девятиклассника на электросамокате на Ветеранов

В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители Кировского района проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал школьник. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне вечером возле дома 89 по проспекту Ветеранов 55-летний водитель автомобиля Honda, выезжая с парковки, сбил 17-летнего девятиклассника на электросамокате, двигавшегося по тротуару. В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV