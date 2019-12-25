Задержан водитель Renault, скрывшийся с места смертельного ДТП в Ленобласти

В результате 48-летний пассажир скончался на месте от полученных повреждений.

Полицейские Тосненского района проводят проверку по факту смертельного ДТП. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, накануне утром на 188-м километре трассы А-120 "Южное полукольцо" пьяный 41-летний водитель автомобиля Renault Logan совершил съезд в кювет на большой скорости. В результате аварии 48-летний пассажир скончался на месте от полученных повреждений. Управлявший машиной скрылся.

В тот же день около станции Поповка в поселке Красный Бор наряд Госавтоинспекции задержал беглеца. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: в ДТП под Кингисеппом погибли водитель и пассажир автобуса. Владельца грузовика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Фото: Piter.TV