Задержан водитель Renault, скрывшийся с места смертельного ДТП в Ленобласти
Сегодня, 11:47
Полицейские Тосненского района проводят проверку по факту смертельного ДТП. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, накануне утром на 188-м километре трассы А-120 "Южное полукольцо" пьяный 41-летний водитель автомобиля Renault Logan совершил съезд в кювет на большой скорости. В результате аварии 48-летний пассажир скончался на месте от полученных повреждений. Управлявший машиной скрылся. 

В тот же день около станции Поповка в поселке Красный Бор наряд Госавтоинспекции задержал беглеца. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в ДТП под Кингисеппом погибли водитель и пассажир автобуса. Владельца грузовика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Фото: Piter.TV 

