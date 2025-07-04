С начала года в Ленобласти зарегистрировали 28 пар двойняшек и одну тройню

С начала года в Ленинградской области зарегистрировали 28 пар двойняшек и одну тройню. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, девочек среди новорождённых оказалось немного больше, чем мальчиков. При этом родители часто выбирают для них созвучные имена, например: Диана и Анна, Мирослава и Ярослава, Кира и Мира, Милана и Богдана.

Также власти напомнили, что в области действует акция "Ленинградская область с заботой". В её рамках семьи, где одновременно родились двое, трое или более детей, получают дополнительные подарки.

В подарочную коробку для новорождённых входят изделия машинной вязки: мягкий костюм, шапочка, пинетки, ажурный плед и открытка с пожеланиями от губернатора Александра Дрозденко.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская четверня стала первым в России случаем однояйцевого рождения.

