Петербургская четверня стала первым в России случаем однояйцевого рождения

В Родильном доме № 17 Петербурга 4 апреля произошло уникальное событие — на свет появилась монохориальная четверня. Четыре девочки родились на сроке 32 недели. По статистике, однояйцевая четверня встречается один раз на 15,5 миллионов родов, и в России такие случаи ранее не описывались, сообщили в пресс-службе учреждения.

Операцию провёл главный врач роддома, доктор медицинских наук, профессор Антон Михайлов. Ему ассистировали заведующая дородовым отделением Юлия Янкевич и врач акушер-гинеколог Яна Пилюгина. Всего в операционной работала команда из нескольких десятков специалистов: анестезиологи-реаниматологи, операционные сёстры, акушерки и неонатологи.

"Четыре грации" родились с отличными для своего срока показателями: вес новорождённых составил от 1360 до 1640 граммов, рост — от 37 до 41 сантиметра. Как отметили в роддоме, такие результаты стали возможны благодаря правильной тактике ведения мамы на дородовом отделении и мастерству врачей. В России это первый задокументированный случай рождения однояйцевой четверни. Все малышки и их мама чувствуют себя хорошо.

Фото: ВКонтакте / "Родильный дом №17 | Санкт-Петербург"