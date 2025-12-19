В петербургской семье во второй раз родилась двойня редкий случай

Петербурженка снова стала мамой двойни спустя семь лет.

В Санкт-Петербурге в одной семье во второй раз родились двойняшки, что считается редким случаем в медицинской практике. Анна и Александр Запольские стали родителями сразу двух малышей в 2026 году, при этом эта двойня стала первой, появившейся в городе с начала года.

Сообщается, что новорожденные появились на свет в городском перинатальном центре номер один. Семь лет назад в этой же семье уже рождалась двойня. Тогда у супругов Запольских родились дочери Амелия и Милана.

В медицинском учреждении уточнили, что с начала 2026 года в перинатальном центре номер один на свет появились 112 детей. В пресс-службе Смольного напомнили, что центр оснащен современным медицинским оборудованием.

Фото: Городской перинатальный центр № 1

