Ребенок пострадал при падении БПЛА во двор дома в Брянской области

Егор Ковальчук раскрыл подробности ночного налета БПЛА на регион.

Шестилетняя девочка пострадала на территории Брянской области от попадания в двор многоквартирного жилого дома украинского беспилотника. Соответствующее заявление своим подписчикам сделал местный временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Егор Ковальчук. Чиновник объяснил, что обломки БПЛА приземлились на месте инцидента, где пострадал ребенок.

Она доставлена в Брянскую детскую областную больницу, находится в надежных руках врачей. Жизни ребенка ничего не угрожает. Егор Ковальчук, глава региона

В общей сложности в ночное время российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 354 БПЛА противника. Среди них — приграничные Брянская, Белгородская, Воронежская и Курская области. Дополнительно беспилотники врага были уничтожены над Калужской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем и российской столицей. Кроме этого военные сбили дроны над Крымом и Азовским морем.

В Брянской области при атаке ВСУ погиб человек.

Фото: Telegram / Егор Ковальчук