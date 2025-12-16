Денис Пушилин рассказал о налете БПЛА на автобус.

Очередной акт беспрецедентной нечеловеческой агрессии совершили ранним утром украинские фашисты. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин. Российский чиновник пояснил, что на территории населенного пункта Енакиево противник совершил атаку ударным беспилотником. Дрон прилетел в рейсовый автобус, который передвигался по маршруту "Москва - Симферополь". Согласно предварительным данным от местных властей и медицинских служб, жкртвами трагедии стали семеро гражданских лиц. Ещё 11 человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время всем пациентам оказывается необходимая помощь.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин: после завершения конфликта на Украине Зеленского подвергнут репрессиям.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.