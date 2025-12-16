Россиянам рассказали, будет ли дефицит фруктов из-за запрета ввоза товаров из Армении

Ранее Россельхознадзор ввел ограничения на поставки рыбной продукции, фруктов и винограда из Армении.

Запрет на ввоз фруктов в Россию станет для армянской экономической системы большим ударом, в то время как для нашего государства останется безболезненным. Соответствующий комментарий журналистам телеканала "360.ru" сделал независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов. Аналитик пояснил, что общий объем импорта фруктов и овощей в Россию превышает шесть миллионов тонн ежегодно. Из указанного количества доля отправленного из Еревана составляла только полтора процента. Он добавил, что незаменимых товаров в этой доле не было. Важно знать, что закупки российской стороной фруктов из Армении больше являлись дружеским жестом, чем необходимостью.

Для Армении перемены крайне чувствительны, а для России — капля в море. Дефицита не будет, тосковать мы не будем. Александр Анфиногенов, эксперт

Напомним, что со второго июня Россельхознадзор ввел запрет на ввоз косточковых фруктов и винограда из Армении. Данные ограничения коснулись также рыбной продукции. Специалисты объяснили, что из 100 процентов армянских предприятий работать с российскими партнерами останутся только два.

Россельхознадзор ограничил поставки рыбы из Армении.

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