Послы Европейского союза на официальной встрече в Брюсселе не смогли согласовать предложенный Европейской комиссией компромиссный проект 21-го пакета санкций в отношении Москвы. Соответствующими данными с западными журналистами поделились собственные источники в дипломатическом региональном сообществе. Эксперт добавил, что попытки принять документ продолжатся делегатами в ближайшие дни.
Соглашения по компромиссному проекту 21-го пакета нет.
источник иностранного СМИ
Накануне Комитет постоянных представителей (послов) коллективного Брюсселя впервые обсудил сокращенный вариант 21-го пакета антироссийских санкций после провала его полного варианта от 15 июля. Авторы издания Politico и новостного агентства The Bloomberg написали своим читателям о том, что инициатива Еврокомиссии по запрету европейским перевозчикам возить российский сжиженный природный газ (СПГ) в третьи страны в настоящее время блокирует Греция. Страна опасается значительных материальных убытков для своих морских транспортных компаний. А Франция и Германия выступили против запрета закупок российской трески и минтая. Данные водные биологические ресурсы необходимы этим европейским государствам для промышленности, задействованным в изготовлении рыбопродуктов. Австрия же выступила против новой попытки включить в санкционный список Райффайзенбанк..
Черногория с 1 октября отменит безвизовый режим для россиян.
Фото: pxhere.com
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