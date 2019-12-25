Постпреды стран ЕС снова не смогли согласовать 21-й пакет санкций против РФ

Politico и The Bloomberg раскрыли суть разногласий стран-членов ЕС по предложенным новым запретам против России.

Послы Европейского союза на официальной встрече в Брюсселе не смогли согласовать предложенный Европейской комиссией компромиссный проект 21-го пакета санкций в отношении Москвы. Соответствующими данными с западными журналистами поделились собственные источники в дипломатическом региональном сообществе. Эксперт добавил, что попытки принять документ продолжатся делегатами в ближайшие дни.

Соглашения по компромиссному проекту 21-го пакета нет. источник иностранного СМИ

Накануне Комитет постоянных представителей (послов) коллективного Брюсселя впервые обсудил сокращенный вариант 21-го пакета антироссийских санкций после провала его полного варианта от 15 июля. Авторы издания Politico и новостного агентства The Bloomberg написали своим читателям о том, что инициатива Еврокомиссии по запрету европейским перевозчикам возить российский сжиженный природный газ (СПГ) в третьи страны в настоящее время блокирует Греция. Страна опасается значительных материальных убытков для своих морских транспортных компаний. А Франция и Германия выступили против запрета закупок российской трески и минтая. Данные водные биологические ресурсы необходимы этим европейским государствам для промышленности, задействованным в изготовлении рыбопродуктов. Австрия же выступила против новой попытки включить в санкционный список Райффайзенбанк..

Черногория с 1 октября отменит безвизовый режим для россиян.

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