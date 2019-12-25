И против зла, и за добро: подборка историй о неравнодушных полицейских Петербурга и Ленобласти

Piter.TV собрал истории за 2024 и 2025 годы о сотрудниках полиции региона.

В России 10 ноября ежегодно отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Piter.TV собрал истории за 2024 и 2025 годы о неравнодушных полицейских Петербурга и Ленобласти, которые не только борются со злом, но и совершают добрые поступки.

Как правоохранители спасали животных

В январе прошлого года сотрудники полиции спасли замерзающего лебедя, который погибал в акватории Невской губы. Птица с трудом передвигалась по льду. Старший прапорщик полиции Владимир Поротников поймал пернатого, доставил на берег и передал егерю. Особь отвезли в птичий госпиталь.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

А в июне 2024 года полицейские вскрыли балкон с запертым псом в квартире дома на проспекте Металлистов. У питомца не было воды и еды более суток. По словам соседей, животное удерживали специально, издеваясь над ним, и это происходило регулярно. Собаку напоили и накормили, а двух кошек забрали.

Фото: Telegram / Mash на Мойке

В августе 2024-го на пересечении Баскова переулка и улицы Короленко работники Госавтоинспекции Центрального района заметили машину, на которой оставили записку со словами: "У Вас котенок под капотом!". Дорожные инспекторы установили личность владелицы авто и связались с ней по телефону. Выяснилось, что женщина не пользовалась транспортным средством два дня. Котенок застрял в моторном отсеке, малыша достал один из полицейских. После спасательной операции очевидцы забрали его себе.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

В Тосно в сентябре 2025 года сотрудники ДПС спасли из огня людей и двух собак. Густой дым заметили в районе Коллективной улицы. На месте установили, что загорелся гараж, позже пламя перекинулось на жилой дом. Не дожидаясь пожарных, лейтенант полиции Александр Иванов и его напарник, младший лейтенант полиции Александр Рябинин бросились помогать мужчине, женщине и питомцам. По соседству проживает пенсионерка, полицейские приняли меры и для ее безопасности. Благодаря действиям инспекторов удалось избежать жертв.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Спасение от опрометчивого поступка

В июне прошлого года полицейские спасли мужчину от падения с Литейного моста. На него обратили внимание командир отделения, сержант полиции Никита Лимонов и его коллега, старший сержант полиции Ольга Касько. Стражам порядка спасенный рассказал, что не справился с личными переживаниями. Горожанина передали врачам скорой помощи.

Фото: пресс-служба МВД России

Похожий инцидент произошел в Киришах также в июне 2024 года. Сотрудники полиции увидели стоявшую на парапете моста 23-летнюю девушку. Правоохранители подошли и попытались наладить контакт, убеждая местную жительницу вернуться обратно и поговорить с ними. Сначала девушка отказывалась, заявляя, что переживает из-за ссоры со своим молодым человеком. Полицейские нашли нужные слова поддержки и убедили ее перебраться обратно в безопасное место.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

На Дунайском проспекте в октябре 2024-го сотрудники патрульно-постовой службы спасли девятиклассницу. Девочка находилась на балконе дома, отправив до этого сообщение подруге с информацией о том, что не хочет жить. Адресом с полицейскими поделились обеспокоенные местные жители. Подростка сняли с парапета и передали бригаде "скорой", школьницу доставили в детскую психиатрическую больницу.

Уже в этом году в ноябре правоохранителям Приморского района поступили сведения о том, что с внешней стороны общего балкона на седьмом этаже дома по Вербной улице стоит мужчина. На место направили наряд полиции в составе старших лейтенантов Виталия Кустовского, Татьяны Антоновой и старшего сержанта Романа Шанкова. В переговоры они вступили с 65-летним петербуржцем. К счастью, трагедию удалось предотвратить.

Фото: пресс-служба МВД России

На этой же неделе сотрудники ППС спасли 13-летнего школьника, упавшего с Яхтенного моста в Финский залив. Мальчика заметил рыбак и сразу позвонил полицейским. Старший лейтенант Виталий Кустовский, старший сержант Роман Шанков и прапорщик Антон Киселев взяли лодку и успели доплыть до пострадавшего. Его подняли на борт и доставили на берег. По предварительным данным, ребенок решился на опасный поступок после того, как стал жертвой обмана со стороны мошенников и испугался наказания от родителей.

Фото: Telegram / Дорожный инспектор

Помощь беременным женщинам

В мае текущего года на Кольцевой автодороге женщина родила ребенка в салоне полицейской машины прямо в пробке. На помощь семье пришел экипаж ДПС – капитан полиции Алексей Сухарев и лейтенант Роман Горбатов. Полицейские заметили петлявший автомобиль Lexus на съезде к Буграм и предложили довезти роженицу к роддому, однако роды все же состоялись в транспортном средстве. Инспекторы остановили движение, обнесли авто сигнальными конусами и начали регулировать поток транспорта, чтобы обеспечить безопасность. Мальчика родители назвали Кузьмой. Сотрудники полиции приехали к маме на выписку с цветами.

Фото: пресс-служба МВД России

В сентябре сотрудник Госавтоинспекции Александр Столяров помог петербурженке доехать до родильного дома, минуя пробки на Арсенальной набережной. К наряду ДПС подошел взволнованный водитель Skoda, заявивший, что его беременной жене необходима срочная госпитализация. Тогда организовали "зеленый коридор", чтобы машина могла беспрепятственно добраться до медицинского учреждения вслед за патрульным авто. Через несколько дней у семьи родился малыш. Полицейский также присутствовал на выписке.

А в октябре полицейские помогли молодой маме добраться до роддома в Красногвардейском районе. На пересечении проспекта Металлистов и Пискаревского проспекта лейтенант полиции Денис Николаев и его напарник Дмитрий Рослов получили сигнал тревоги от водителя Kia. Мужчина, обеспокоенный ситуацией на дороге, рассказал правоохранителям, что его супруга почувствовала схватки. Женщина пересела в служебный автомобиль, и ее оперативно довезли до ближайшего родильного дома. Когда малыш появился на свет, сотрудники полиции лично навестили семью и пожелали ей всего самого лучшего.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Происшествие на воде и ДТП

Транспортные полицейские помогли пятерым спортсменам на сапах добраться до берега Финского залива летом прошлого года. Мужчин увидели в Кронштадте, они не справились с течением и волнами, не рассчитав свои силы. Стражи порядка подняли пострадавших на борт катера.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

В сентябре 2024-го инспекторы ДПС Госавтоинспекции Тосненского района доставили в больницу ребенка, который получил травмы в ДТП. На автодороге "Павлово — Мга — Шапки — Любань — Оредеж — Луга" водительница Renault съехала в кювет. Помимо нее в машине находились мужчина и двухлетний мальчик, состояние малыша было тяжелым. Кроме того, во время оформления у владелицы авто начались роды. Ее забрала подоспевшая бригада скорой помощи.

Фото: Telegram / Дорожный инспектор

Коллаж: Piter.TV / Freepik