Что известно об ограничениях на продажу алкоголя в Петербурге и Ленобласти

Запрет не распространяется на заведения общественного питания.

В Ленинградской области 1 июня вводили запрет на продажу алкоголя в розничных магазинах в связи с Международным днем защиты детей. Мера действует сутки – до утра 2 июня. В Петербурге аналогичное ограничение будет введено 27 июня – в день проведения праздника выпускников "Алые паруса".

Первое решение принято на уровне областного законодательства: оно распространяется на все муниципальные образования. Алкоголь не получится купить также 27 июня (День молодежи) и 1 сентября (День знаний). В Северной столице с запретом проще, он станет актуальным только в конце месяца. Соответствующий законопроект принял городской парламент в мае этого года. Исключения и в Ленобласти, и в Петербурге – заведения общественного питания.

Ранее мы рассказывали о том, что почти 6 млн литров нелегального алкоголя уничтожили за прошлый год в России.

Фото: Piter.TV