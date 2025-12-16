Депутат Говырин заявил, что часть июньских пенсий выплатят досрочно из-за Дня России

Празднование 12 июня сдвинет график зачисления денег. Пенсионеры с датами выплат 12, 13 и 14 июня получат средства уже 11 числа.

В связи с празднованием Дня России выплата пенсий в июне будет произведена досрочно — 11 июня. Также изменятся сроки перечисления пособий, которые по графику приходятся на выходные дни 20–21 и 27–28 июня. График детских выплат, напротив, останется без изменений. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Государственной думы Алексей Говырин.

Парламентарий пояснил, что День России в 2026 году выпадает на пятницу, 12 июня, поэтому выходные продлятся три дня — включительно по 14 июня. Это обстоятельство напрямую затрагивает порядок перечисления пенсий и социальных выплат. Согласно действующему законодательству, если дата получения средств приходится на нерабочий праздничный или выходной день, деньги зачисляют заранее — в последний рабочий день перед ним.

Депутат уточнил, что перенос произойдет автоматически, обращаться в Социальный фонд России не нужно. Те, кто обычно получает пенсию 6 и 7 июня, увидят средства на счетах уже 5 июня. Получатели с датами зачисления 12, 13 и 14 июня получат деньги 11 июня. Такой же принцип действует для выплат, приходящихся на субботу и воскресенье 20–21 июня — их перечислят 19 июня, а также 27–28 июня — переведут 26 июня.

