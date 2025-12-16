Андрис Кулбергс рассказал о том, что исключением может стать фармацевтика и ряд других направлений.

Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс публично заявил о том, что хочет разорвать торговые связи с российским руководством. Однако прибалтиец признался в том, что в отдельных отраслях без исключений не обойтись. Соответствующий комментарий предоставил своим читателям новостной портал Delfi.

Он подчеркнул, что по-прежнему твердо настаивает на том, что деловые связи с Россией поддерживать не нужно. Андрис Кулбергс, премьер-министр Латвии

Поиск решения проблемы будет поручен главе внешнеполитического ведомства балтийской республики Байбе Браже. Иностранный чиновник из Риги признал тот факт, что в некоторых экономических отраслях могут быть исключения по торговле с Москвой. В частности, местные фармацевтические предприятия Латвии не смогут быстро переквалифицироваться. Ранее депутаты Сейма (местный парламент) проголосовали за утверждение правительства Кулбергса, сформированное "Объединенным списком", "Национальным объединением", "Новым единством" и "Союзом зеленых и крестьян". Новый состав кабинета министров в Латвии поддержали 66 парламентариев, 25 депутатов проголосовали "против" него.

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Фото: YouTube / DRM News