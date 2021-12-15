В петербургском роддоме на свет появилась тройня с редкими именами

Счастливая семья из Петербурга получила подарки после рождения тройняшек.

В 17-м роддоме Фрунзенского района Санкт-Петербурга родились девочки-тройняшки. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по делам записи актов гражданского состояния города.

Новорожденных назвали Акра, Алиса и Елена. У малышек есть старший брат двух лет, который, по словам семьи, ждёт возможности помогать в уходе за сестрами.

Родителям вручили подарочные комплекты для новорожденных и медали "Родившаяся в Санкт-Петербурге". В ведомстве подчеркнули, что такие символические подарки служат напоминанием о появлении детей в культурной столице страны.

Фото: Pxhere