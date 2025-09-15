Сотрудник Госавтоинспекции помог петербурженке добраться до роддома, минуя пробки

Командир взвода ОСБ ДПС капитан полиции Александр Столяров принял мгновенное решение: не дожидаться приезда "скорой", а организовать "зеленый коридор".

В Петербурге сотрудник Госавтоинспекции помог роженице добраться до роддома, минуя пробки на Арсенальной набережной. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

К наряду ДПС, несшему службу на Арсенальной улице, обратился взволнованный водитель Skoda. Мужчина пояснил полицейским, что его беременной супруге необходима срочная госпитализация в роддом, однако ввиду пробок на дороге они боятся не успеть.

Командир взвода ОСБ ДПС капитан полиции Александр Столяров принял мгновенное решение: не дожидаться приезда "скорой", а организовать "зеленый коридор", чтобы автомобиль с беременной женщиной мог беспрепятственно добраться до медучреждения вслед за патрульным авто.

Будущая мама смогла вовремя добраться до медучреждения, где через несколько дней у счастливых родителей появился на свет долгожданный малыш.

В день выписки поздравить молодую семью пришел тот самый сотрудник ДПС, который вручил родителям в качестве подарка детское автокресло и букет.

Ранее в Волосовском районе инспекторы помогли роженице оперативно добраться до роддома.

Видео: МВД по СПб и ЛО