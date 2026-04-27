Видео: на Алтае пьяный водитель протащил полицейского 300 метров по асфальту

Инспектор получил травмы после удара машины о бордюр.

На Алтае 37-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения протащил по асфальту сотрудника Госавтоинспекции. Лихач решил сбежать во время проверки документов в городе Горно-Алтайск. Видео с места ЧП поделились в пресс-службе МВД России.

На кадрах видно, что из-за опасных маневров инспекторы требуют водителя остановиться. Во время проверки документов он решает скрыться и тащит за автомобилем полицейского, который зацепился за стойку двери машины. Однако мужчина не останавливается, набирает скорость и тянет за собой сотрудника более трехсот метров по проезжей части. Все это время он удерживает равновесие и скользит по асфальту.

Скрыться нарушителю не удалось, он не справился с управлением и врезался в бордюр. Сотрудник правоохранительных органов получил травмы. У водителя имелись признаки опьянения и не было права на управление автомобилем. Полиция составила 6 протоколов, также просматриваются признаки уголовного преступления по статье 318 УК РФ.

Видео: пресс-служба МВД РФ