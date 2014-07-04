В Волосовском районе инспекторы помогли роженице оперативно добраться до роддома

Она беременна в седьмой раз.

Сотрудники Госавтоинспекции Волосовского района помогли женщине на поздних сроках беременности оперативно добраться до больницы. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

К наряду Госавтоинспекции, несущему службу на автодороге "Нарва" в поселке Сельцо Волосовского района, обратился взволнованный мужчина. Он сообщил правоохранителям, что у его 40-летней супруги начались схватки, состояние тяжелое в виду 7-ой беременности, нужна помощь в сопровождении до роддома.

Лейтенанты полиции Евгений Кабанов и Богдан Власенко незамедлительно приняли решение помочь женщине. Ее усадили в служебный автомобиль и с включенными световыми и звуковыми сигналами довезли до ближайшего медучреждения. Благодаря полицейским время в пути удалось сократить вдвое.

В больнице женщине была оказана вся необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью ее и малыша ничего не угрожает. Его появления на свет ждут со дня на день.

Видео: МВД по СПб и ЛО