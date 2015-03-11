Водитель-наркоман устроил опасные маневры на трассе под Приозерском и пытался скрыться от ДПС

Нарушителя блокировали и доставили в больницу, автомобиль отправили на спецстоянку.

Ночью 21 марта в Приозерском районе Ленобласти сотрудники ДПС заметили автомобиль Honda, который двигался по дороге, совершая опасные и неадекватные маневры. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться, сообщили в госавтоинспекции Петербурга и Ленобласти.

Началось преследование, в ходе которого экипажу ДПС удалось блокировать и задержать нарушителя. В ходе разбирательства выяснилось, что причиной такого поведения стало употребление наркотических веществ — водитель находился под воздействием запрещённых препаратов.

Автомобиль нарушителя отправили на специализированную стоянку. Самого водителя ввиду его состояния доставили в Приозерскую больницу для оказания экстренной медицинской помощи.

В Госавтоинспекции напомнили о недопустимости управления транспортным средством в состоянии любого вида опьянения и подчеркнули важность бдительности сотрудников в обеспечении безопасности на дорогах.

Видео: Госавтоинспекция СПб и ЛО