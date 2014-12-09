Жителю Коммунар вынесли приговор за повторное вождение в нетрезвом виде

Гатчинский городской суд вынес приговор Андрею Сузи, 23-летнему жителю города Коммунар. Он признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде при наличии судимости за аналогичное нарушение (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Кроме того, Сузи лишен права управления транспортными средствами на 2 года и 11 месяцев.

Как следует из материалов дела, Сузи уже был судим в марте 2024 года за пьяную езду. Однако это не остановило его от повторного нарушения: в июне 2025 года он снова был задержан сотрудниками ДПС за рулем в состоянии опьянения.

Суд пришел к выводу, что условное наказание не оказало на Сузи должного исправительного воздействия. В связи с этим к новому сроку была присоединена часть неотбытого ранее наказания. Подсудимого взяли под стражу прямо в зале суда.

