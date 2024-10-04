Суд вынес приговор петербурженки за организацию притона в Луге

Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

В Лужском районе Ленобласти суд вынес приговор 50-летней жительнице Петербурга, признанной виновной в организации притона для занятия проституцией. По данным региональной прокуратуры, женщина арендовала квартиру в городе Луга, где обустроила бордель. Она привлекла женщин, оказывающих платные интимные услуги, а также самостоятельно разработала рекламные материалы — визитки и листовки — для привлечения клиентов.

Преступная деятельность продолжалась до июля 2025 года, затем правоохранительные органы пресекли ее.

В отношении петербурженки было возбуждено уголовное дело. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

