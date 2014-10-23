Петербурженка отсудила у магазина 300 тысяч рублей за порезанные пальцы

Невский районный суд рассмотрел иск сотрудницы крупного сетевого магазина, которая травмировала пальцы при работе на ленточной пиле. Суд снизил первоначальные требования женщины с 1 млн до 300 тыс. рублей.

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску сотрудницы крупного сетевого магазина, которая получила травму пальцев во время работы на ленточной пиле.

Согласно материалам дела, женщине поручили распилить куриный шашлык. При выполнении задания она не сняла блокировку движущегося стола и подавала мясо руками непосредственно к режущему полотну. В какой-то момент пальцы соскользнули и попали под лезвие.

В суде пострадавшая заявила, что работодатель не обеспечил ей безопасные условия труда. Она утверждала, что просила выдать перчатки, но получила отказ, а инструктаж провели лишь однажды при трудоустройстве.

Представители магазина возразили, пояснив, что для работы с пилой предназначен специальный толкатель, а не кольчужные перчатки. Кроме того, по правилам курицу следует рубить топориком, а не распиливать. Они подчеркнули, что женщина сама нарушила инструкцию и проходила обучение по технике безопасности, поэтому должна была знать правила.

Суд признал наличие вины со стороны работницы, однако указал, что руководство магазина также допустило ошибку, не проконтролировав выполнение работы. В результате работодатель обязан выплатить моральную компенсацию. Первоначальные требования истицы в размере 1 млн рублей суд снизил до 300 тыс. рублей.

