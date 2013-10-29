В Петербурге перед судом предстанет курьер мошенников из Бурятии

Жертвами стали пожилые женщина и мужчина.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Бурятии, которому вменяют ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом рассказали 24 марта в надзорном ведомстве.

Фигурант работал курьером телефонных мошенников. В декабре прошлого года он прибыл в Северную столицу, где по указанию куратора получил от 87-летней пенсионерки с улицы Кораблестроителей 327 тыс. рублей. Молодой человек показал ей заранее распечатанные документы, якобы подтверждающие передачу средств ему как сотруднику уполномоченного органа. Кроме того, аналогичным образом обвиняемый забрал деньги у 87-летнего мужчины из Фрунзенского района.

Уголовное дело, а также исковые заявления о компенсации ущерба, причиненного преступлением, направлены в суд.

