В Петербурге с двух дропов взыскивают 8 млн рублей

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению пенсионера. Еще в декабре 2023 года мошенники похитили у него обманным путем 8 млн рублей, сообщили 23 марта в надзорном ведомстве.

Аферисты убедили мужчину пойти в банк, снять деньги и перевести их на продиктованные счета под предлогом сохранности средств. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что накопления потерпевший отправил двум дропам из Башкортостана и Самарской области.

Прокуратура направила в суды по местам жительства злоумышленников иски о взыскании в пользу горожанина суммы неосновательного обогащения. В настоящее время документы рассматривают.

