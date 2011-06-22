В Петербурге с двух дропов взыскивают 8 млн рублей
Сегодня, 15:59
Аферисты убедили мужчину пойти в банк, снять деньги и перевести их на продиктованные счета под предлогом сохранности средств.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению пенсионера. Еще в декабре 2023 года мошенники похитили у него обманным путем 8 млн рублей, сообщили 23 марта в надзорном ведомстве. 

Аферисты убедили мужчину пойти в банк, снять деньги и перевести их на продиктованные счета под предлогом сохранности средств. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что накопления потерпевший отправил двум дропам из Башкортостана и Самарской области. 

Прокуратура направила в суды по местам жительства злоумышленников иски о взыскании в пользу горожанина суммы неосновательного обогащения. В настоящее время документы рассматривают. 

Ранее мы рассказывали о том, что шестиклассница выбросила из окна дома на Кушелевской дороге почти 1,2 млн рублей, поверив мошенникам. Сумма требовалась якобы на лечение пострадавшей в аварии матери.

Фото: pxhere 

