Шестиклассница выбросила из окна дома на Кушелевской дороге почти 1,2 млн рублей, поверив мошенникам

Сумма требовалась якобы на лечение пострадавшей в аварии матери.

Полицейские задержали девушку-курьера мошенников, которая получила от школьницы около 1,2 млн рублей под легендой о ДТП.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 10 марта к правоохранителям Калининского района обратился 50-летний житель дома по Кушелевской дороге. По словам мужчины, 5 марта его дочь, учащаяся в шестом классе, подверглась давлению аферистов. По их указке девочка выбросила рюкзак с деньгами из окна квартиры. Сумма требовалась якобы на лечение пострадавшей в аварии матери. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Накануне на бульваре Новаторов по подозрению поймали 16-летнюю злоумышленницу. Проверочные мероприятия продолжаются.

