Полицейские раскрыли кражу более 2,3 млн рублей со счета пожилой петербурженки

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой.

Правоохранители раскрыли кражу свыше 2,3 млн рублей со счета пенсионерки, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Приморского района еще в январе обратилась 75-летняя жительница дома по Серебристому бульвару. По словам потерпевшей, с ее банковского счета была похищена крупная сумма. Преступление совершили в период с декабря 2024 года по февраль 2025-го. Тогда возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой: 17 марта 31-летнюю женщину поймали на улице Ильюшина. В отношении нее решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: прокуратура защищает права пожилой петербурженки, которая отдала мошенникам более 2 млн рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

