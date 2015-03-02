Прокуратура защищает права пожилой петербурженки, которая отдала мошенникам более 2 млн рублей

Личность курьера, забравшего деньги, установлена.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку по обращению 77-летней местной жительницы. Во время телефонного разговора мошенник убедил ее отдать накопления "доверенному лицу" под предлогом их сохранения. В результате пенсионерка лишилась свыше 2 млн рублей, рассказали в надзорном ведомстве 18 марта.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). А личность курьера, забравшего деньги, установлена. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с ответчика ущерба, причиненного преступлением. Сейчас документ рассматривают.

Ранее мы сообщили о том, что дроп из Коммунара забрал у 99-летней жительницы Понтонного 450 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по той же статье. Оперативные мероприятия продолжаются.

