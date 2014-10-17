  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стали известны подробности смертельной аварии на Байкале
Сегодня, 13:31
54
mgoncharova Добавить в Яндекс.Новости

Стали известны подробности смертельной аварии на Байкале

0 0

На борту находились 18 человек.

На Байкале перевернулась аэролодка "Хивус", на борту в этот момент находились 18 человек. Жертвами аварии стали пять человек. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу бурятского главка МЧС.

Известно, что среди пассажиров были жители Подмосковья. Поездку для них организовала компания "Кристур". Ее представители не подтверждают информацию о том, что причиной мог стать перегруз лодки, и уточняют, что капитан судна имеет большой опыт работы. Пострадавшие находятся в нормальном состоянии, с ними работают следователи. Возбуждено уголовное дело. 

Лодка накренилась. Он пытался вывернуть и резко газанул. Это не помогло. Это может быть эффект самой лодки, но она новая.

Сообщает представитель компании "Кристур"

Ранее сообщалось, что МЧС опровергло информацию об аварии и разливе топлива в порту Приморск. Сообщения в СМИ представители ведомства назвали ложными. 

Фото: Magnific

Теги: авария, байкал, чп на воде
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии