Видео: московский водитель задел остановку общественного транспорта, есть пострадавшие

На северо-востоке Москвы произошла авария с участием автомобиля "Инфинити", который задел остановку общественного транспорта. ДТП случилось накануне вечером на проспекте Мира. Об этом сообщили в телеграм-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На кадрах, которые оказались в распоряжении редакции, видно, что автомобилист начинает петлять на дороге и совершает несколько маневров: сначала резко уходит в правую сторону, а затем вновь возвращается на дорогу. По данным Дептранса, водителем оказался 21-летний мужчина. По предварительной информации, он не справился с управлением.

В результате пострадали три пешехода, им оказывают медпомощь. Также известно, что среди них нет детей. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить детали происшествия.

Ранее сообщалось, что виновницей массового ДТП в центре Москвы, которое произошло в апреле, оказалась внучка экс-советника министра обороны.

Видео: Телеграм / Дептранс.Оперативно