Виновница смертельного ДТП в Москве может быть внучкой экс-советника министра обороны

В результате массовой аварии погибли два человека.

Анна Владимирова, которая устроила смертельное массовое ДТП в центре Москвы, может быть родственницей экс-советника министра обороны России. Как пишет Telegram-канал 112, задержанная – внучка Николая Аброськина – известного государственного служащего.

Также сообщается, что до 2020 года Аброськин занимал пост первого заместителя управляющего делами Президента, а до этого трудился в Министерстве обороны России.

Напомним, накануне стало известно, что в момент ДТП задержанная была в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГУ МВД РФ писали о двух погибших – водителе электровелосипеда и пассажирке легкового автомобиля.

Авария произошла поздно вечером 20 апреля на улице Садово-Черногрязская. 29-летняя девушка протаранила велосипедиста, дорожное ограждение и ещё пять машин. Два человека погибли. Среди возможных причин столкновения называли превышение скорости. Возбуждено уголовное дело, нарушительнице грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее правоохранительные органы публиковали фото инцидента.

