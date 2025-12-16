Дмитрий Полянский напомнил о том, что международное сообщество все еще должно адекватно отреагировать на трагедию в ЛНР.

Профильные структуры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и генеральный секретарь должны дать объективную оценку преступлениям против русскоязычных детей на украинской территории. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделился российский постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Отечественный дипломат таким образом напомнил о хладнокровном убийстве несовершеннолетних, которое произошло в городе Старобельске в ЛНР.

Профильные структуры этой организации, а также генсекретарь должны дать объективную оценку систематическим многолетним преступлениям киевской хунты против русскоязычных детей на Украине. Дмитрий Полянский, дипломат

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник от 22 мая сообщил общественности об атаке Вооруженных сил Украины на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации от Следственного комитета России, в ночное время ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. По данным главы ЛНР, жертвами трагедии стал 21 человек, еще 44 пострадали.

Полянский сообщил, что Россия не поднимает вопрос о выходе из ОБСЕ.

