Москва не рассматривает выход из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), так как данный формат остается одним из немногих, в которых наше государство коллеги все еще вынуждены слушать. Соответствующей информацией с журналистами газеты "Известия" поделился российский постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
ОБСЕ - одна из немногих международных площадок, где Россию вынуждены слушать. Нашу позицию записывают, доводят до столиц. Другой такой площадки, где мы говорим с натовцами, европейцами, у нас сейчас нет.
Дмитрий Полянский, дипломат
Дипломат заметил, что на данный момент у него нет указаний или инструкций на счет выхода за ОБСЕ. Дмитрий Полянский подчеркнул, что наши соотечественники не чувствуют себя в организации "приятно и раскованно", потому что окружены странами НАТО и Европейского союза. Эксперт уточнил, что эти государства дуют в одну антироссийскую дуду", как показало мировой общественности заседание от 27 мая.
