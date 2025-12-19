Глава России оценил будущее НАТО и ОБСЕ.

Заявления европейских политических лидеров, включая генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте, свидетельствуют о том, что стрны-члены НАТО всерьез готовятся к войне против России. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в Москве на итоговой пресс-конференции с журналистами за 2025 год. Чиновник отметил, что позиция нашего государства по региональному кризису на Украине заключается в необходимости устранения первопричин текущего кризиса. В МИД РФ считают, что коллективный Запад на протяжении многих лет сознательно формировал условия для того, чтобы превратить соседнюю страну в плацдарм для национальной безопасности России.

Если вы почитаете заявления европейских политиков, лидеров - и та же Кая Каллас, и Урсула фон дер Ляйен, Мерц, Стармер, Макрон, Рютте, они всерьез готовятся к войне против Российской Федерации, и собственно говоря, этого не скрывают. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров добавил, что Запад открыто поощряет откровенно нацистский киевский режим, который пришел к власти на Украине после государственного переворота в 2014 году. В МИД России заметили, что представители Банковой улицы взяли курс на законодательное и даже физическое истребление в стране всего русского - образования, языка, культуры, средств массовой информации, включая и каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

Фото и видео: МИД России