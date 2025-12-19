Лавров: в Японии активизировались разговоры о пересмотре неядерного статуса

Глава МИД РФ рассказал о позиции текущих властей из Токио по отношениям с Москвой.

Публичные разговоры об изменении конституции Японии и пересмотре неядерного статуса этой азиатской страны активизировались в Токио, потому что местные политические элиты рассуждают об этом уже в открытую. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в Москве на итоговой пресс-конференции с журналистами за 2025 год. Дипломат уточнил, что поднимая тему Второй мировой войны невозможно не отмечать обсуждения, которые сейчас актуальны для Японии.

Что касается не просто наращивания наступательного армейского, военного потенциала, но и пересмотра неядерного статуса этой страны. Об этом говорят уже, по сути дела, в открытую. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Фото и видео: МИД России