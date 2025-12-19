Коллективный Запад во главе с вашингтонской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе положил в основу глобализации собственные правила. Несмотря на это, власти из Пекина, основываясь на них, переиграли геополитических конкурентов в торговле, экономике, инвестициях и инфраструктурных проектах. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в Москве на итоговой пресс-конференции с журналистами за 2025 год. Дипломат уточнил, что уже не раз поднималась тема о тенденциях в глобальном развитии. Ранее повсеместно наблюдалась модель глобализации.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров: если на Западе хотят говорить между собой "по понятиям", это их право.
