Глава МИД РФ оценил ситуацию с Гренландией и притязаниями на датский остров Вашингтона.

Это право коллективного Запада говорить между собой "по понятиям", но Москва будет вести диалог на основе принципов равноправия. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в на итоговой пресс-конференции с журналистами за 2025 год. Дипломат указал, что наша страна планирует вести дела с международными партнерами и странах мирового большинства, включая западные государства, настроенные на диалог, на взаимовыгодных условиях и принципах равноправия.

Мы исходим из того, что если западные страны, говоря о Гренландии, хотят между собой разговаривать "по понятиям" - это их выбор, это их право. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Фото и видео: МИД России