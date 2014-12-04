Петербург наращивает сотрудничество со странами СНГ в год 35-летия Содружества

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в юбилейном 60-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств. Мероприятие провела в Таврическом дворце председатель Совета МПА СНГ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, партнерство развивается в экономике, культуре, образовании, молодежной политике, здравоохранении и науке. Стороны последовательно увеличивают товарооборот, реализуют новые совместные инвестиционные проекты и обмениваются опытом в социальной сфере.

В год 35-летия СНГ в Петербурге утвержден отдельный план мероприятий, в который вошли полтора десятка культурных, образовательных и деловых событий. Город уже приступил к его реализации вместе с дипломатическим корпусом и партнерами из стран Содружества.

