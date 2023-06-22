"Динамо-СПб" сыграет с "Чертаново" в матче за верхние строчки таблицы

Для "Динамо-СПб" предстоящий матч может стать одним из ключевых в борьбе за лидерство.

Футбольная команда "Динамо-СПб" проведёт важный выездной матч против "Чертаново". Встреча состоится 24 мая на "Арене Чертаново" в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

К очному противостоянию команды подходят практически с одинаковыми показателями. Оба клуба с начала сезона потерпели лишь по одному поражению, а в турнирной таблице их разделяет всего одно очко. Московская команда сейчас занимает второе место, имея в активе 17 баллов, а петербуржцы расположились строчкой ниже.

Для "Динамо-СПб" предстоящий матч может стать одним из ключевых в борьбе за лидерство. В клубе ранее заявляли о намерении бороться за чемпионство, поэтому встреча с прямым конкурентом приобретает особое значение уже на старте сезона.

В предыдущем туре бело-голубые уверенно обыграли подмосковный "Космос" со счётом 2:0 и поднялись в верхнюю часть таблицы. Победа над "Чертаново" позволит петербургской команде укрепить позиции в чемпионской гонке и приблизиться к первой строчке.

Трансляцию матча болельщики смогут посмотреть онлайн — ссылку на эфир клуб опубликует в социальных сетях. Кроме того, для поклонников петербургского клуба организуют совместный просмотр игры в баре "8-я линия".

Фото: пресс-служба "Динамо-СПб"