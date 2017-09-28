В Чертаново произошел пожар на мусоросортировочном комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.
Инцидент произошел днем 22 июня на Дорожной улице. Площадь огня составила 900 квадратных метров. К его тушению привлечен вертолет. На месте происшествия находится заместитель чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее мы сообщали, что в Ростовской области произошел пожар на складе с посудой и электротехникой.
Видео: Telegram / SHOT
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