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В Чертаново произошел пожар на мусоросортировочном комплексе

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Площадь огня составила 900 квадратных метров.

В Чертаново произошел пожар на мусоросортировочном комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Инцидент произошел днем 22 июня на Дорожной улице. Площадь огня составила 900 квадратных метров. К его тушению привлечен вертолет. На месте происшествия находится заместитель чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области произошел пожар на складе с посудой и электротехникой.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: мусоросортировочный комплекс, пожар, чертаново
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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