В Ростовской области произошел пожар на складе с посудой и электротехникой

В ликвидации огня принимает участие пожарный поезд.

На территории Ростовской области произошел пожар на складе, на котором хранится посуда и электротехника. Информация о возгорании поступила в экстренное ведомство в 06:34 утра по местному времени. Бригада ГУ МЧС направилась в Аксайский район, поселок Янтарный по адресу улица Малое Зеленое кольцо, 3А. Согласно последним сведениям, площадь воспламенения составила около двух тысяч квадратных метров, хотя изначально сообщалось о пожаре на тысячу квадратных метров. В настоящее время угрозы распространения огня на рынке "Классик", где находится поврежденный склад, нет. К ликвидации огня привлечены силы 63 человека личного состава и 21 единица техники.

В 07:50 к месту убыл пожарный поезд со станции Ростов-Главный, добавили в ведомстве. В 08:25 к месту пожара вылетел вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов объяснил журналистам, что два пожарных поезда направлены к месту происшествия. Группировка спасателей была увеличена вдвое, до 117 человек и 46 единиц техники. Администрация города Ростова-на-Дону объяснила жителям, что из-за пожара ограничено движение ради прокладки пожарных рукавов на проспекте Шолохова в границах Малого Зеленого кольца. На текущий момент прокуратура Ростовской области организовала проверку в связи с произошедшим.

Вертолет МИ-8 вылетел в горы Бурятии для спасения туристки, упавшей с высоты.

Фото и видео: ГУ МЧС России