Вертолет МИ-8 вылетел в горы Бурятии для спасения туристки, упавшей с высоты

В ГУ МЧС России рассказали о помощи женщине в Шумак.

Российским спасателям предстоит на месте оказать первую помощь и транспортировать женщину из труднодоступной местности. Об этом рассказали представители пресс-службы ГУ МЧС РФ. Представители экстренного ведомства уточнили, что вертолет МИ-8 вылетел в горы Бурятии для проведения спасательной операции. Известно, что разыскивается женщина, которая упала с высоты. Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда чрезвычайного ведомства направляются в Шумак для эвакуации пострадавшей туристки.

Путешествуя в составе зарегистрированной группы, туристка упала с высоты и травмировалась во время восхождения в горах Восточного Саяна. пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии

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Фото и видео: ГУ МЧС России