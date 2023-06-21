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Вертолет МИ-8 вылетел в горы Бурятии для спасения туристки, упавшей с высоты

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В ГУ МЧС России рассказали о помощи женщине в Шумак.

Российским спасателям предстоит на месте оказать первую помощь и транспортировать женщину из труднодоступной местности. Об этом рассказали представители пресс-службы ГУ МЧС РФ. Представители экстренного ведомства уточнили, что вертолет МИ-8 вылетел в горы Бурятии для проведения спасательной операции. Известно, что разыскивается женщина, которая упала с высоты. Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда чрезвычайного ведомства направляются в Шумак для эвакуации пострадавшей туристки.

Путешествуя в составе зарегистрированной группы, туристка упала с высоты и травмировалась во время восхождения в горах Восточного Саяна. 

пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии

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Фото и видео:  ГУ МЧС России

Теги: бурятия, гу мчс, ми-8, туризм, шумак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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