Площадь огня составила 200 квадратных метров.

В Иркутске вспыхнул пожар в гостевом доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент произошел утром 21 июня в деревянном здании на улице Тимирязева. К месту были направлены шесть пожарных расчетов. Площадь огня составила 200 квадратных метров.

Из горящего дома эвакуировали 17 человек. Пострадавших нет. Спустя чуть больше часа пожар был локализован. Выясняются причины происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Магадане ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

Видео: Telegram / МЧС38

