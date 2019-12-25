Безопасность портов Петербурга поставили на особый контроль властей

В Петербурге обсудили защиту портов, подводных трубопроводов и линий связи.

Защита портовой и морской инфраструктуры Петербурга остается одной из главных задач городских властей. Об этом губернатор Александр Беглов заявил на заседании Президиума научно-экспертного совета Морской коллегии России, которое прошло в Государственном морском техническом университете.

Встречу провел помощник президента РФ Николай Патрушев. Беглов отметил, что портовые сооружения, терминалы, подводные трубопроводы, кабельные линии связи и гидротехнические объекты имеют критическое значение для экономики страны. По его словам, их безопасность должна быть приоритетом для органов власти всех уровней.

Губернатор также сообщил, что безопасность Морского порта находится на особом контроле города. К решению связанных с этим задач привлекают научные и промышленные организации Петербурга.

Участники заседания обсудили технологии обеспечения безопасности морских перевозок и портовой инфраструктуры. В мероприятии также приняли участие главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев и начальник Управления президента по морской политике Сергей Вахруков. Перед началом встречи делегация осмотрела выставку современной морской техники.

Ранее "Росморпорт" объявил аукцион на дооснащение системами транспортной безопасности акваторий Большого порта и Пассажирского порта Петербурга. Начальная цена контракта составляет 96,7 млн рублей. Подрядчику предстоит поставить и установить оборудование, обеспечить его настройку и заменить устаревшие узлы.

В Ленинградской области также представили экспериментальную плавучую платформу "Плот-47", предназначенную для защиты объектов от безэкипажных катеров и беспилотников. Разработку создали по поручению губернатора региона участники Морского совета.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)