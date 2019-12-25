Губернатор Херсонской области уверен, что киевский режим скатывается в финансовую яму.

Никто из действующих или будущих представителей киевского режима не станет покрывать государственный долг Украины. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал губернатор российского региона Владимир Сальдо. СМИ заметили на основе подсчетов данных от Минфина США, что на конец октября госдолг соседнего государства составил порядка 227 миллиардов американских долларов

Поэтому сами денежные и финансовые потоки, которые идут сейчас огромной рекой на Украину, превращают Украину в так называемую финансовую яму, из которой потом они другими уже ручейками уходят в том числе и тем, кто направляет эти потоки огромнейшие на Украину. Владимир Сальдо, глава Херсонской области

Напомним, что в середине октября председатель Государственной думы Росс ии Вячеслав Володин заявил, что только в 2027 году Киев должен вернуть иностранным кредиторам свыше 6,5 миллиардов долларов. При этом дефицит бюджета Украины составляет 41,5 миллиарда долларов, а госдолг - почти 100 процентов от национального уровня ВВП.

В Херсонской области при атаке БПЛА погибли отец 13 детей и его дочь.

Фото: Telegram / Владимир Сальдо