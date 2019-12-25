Владимир Сальдо рассказал о том, что пострадавшая семья хорошо известна жителям региона.

Отец 13 детей вместе со своей 15-летней дочерью погибли при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на легковой автомобиль. Трагедия зафиксирована в Херсонской области. Соответствующее заявление общественности через социальные сети сделал губернатор российского региона Владимир Сальдо. Местный чиновник заметил, что семье жертв будет оказана поддержка. Известно, что БПЛА противника атаковали гражданское население в 120 километрах от линии боевого соприкосновения.

Утром 7 октября возле Рыково Генического округа украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль. Машина была полностью уничтожена. Погибли Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна. Александр вместе с супругой Татьяной воспитывал 13 детей. Сейчас Татьяна ждет четырнадцатого ребенка. Владимир Сальдо, глава Херсонской области

Напомним, что в июне 2026 года глава государства Владимир Путин лично вручил матери семейства Татьяне орден "Мать-героиня". Семью Колотун хорошо знают в Херсонской области, так как они открыли небольшую пекарню и снабжали хлебом жителей окрестных сел.

Удары ВСУ уничтожили сотни гектаров посевов в Херсонской области.

Фото: Telegram / Владимир Сальдо