Жертвой удара ВСУ стал мужчина 2004 года рождения.

Один мирный житель погиб, еще восемь граждан получили ранения в результате атак украинских военных на территории Донецкой народной республики (ДНР) за прошедшие сутки. Соответствующие статистические данные огласили общественности через социальные сети представители местного управления в администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Один человек погиб, еще восемь мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины). сообщение

Известно, что погибшим оказался мужчина 2004 года рождения. Он оказался под атакой украинского беспилотника в Петровском районе города Донецка. Также за прошедшие сутки из-за атак армии киевского режима были повреждены три жилых домостроения и пять объектов мирной инфраструктуры.

The Telegraph: Украина отвергла идею США изменить границы Донбасса.

Фото: Telegram / Факты военных преступлений Украины