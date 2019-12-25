Один мирный житель погиб, еще восемь граждан получили ранения в результате атак украинских военных на территории Донецкой народной республики (ДНР) за прошедшие сутки. Соответствующие статистические данные огласили общественности через социальные сети представители местного управления в администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Один человек погиб, еще восемь мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины).
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Известно, что погибшим оказался мужчина 2004 года рождения. Он оказался под атакой украинского беспилотника в Петровском районе города Донецка. Также за прошедшие сутки из-за атак армии киевского режима были повреждены три жилых домостроения и пять объектов мирной инфраструктуры.
The Telegraph: Украина отвергла идею США изменить границы Донбасса.
Фото: Telegram / Факты военных преступлений Украины
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