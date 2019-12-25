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В ДНР один человек погиб, восемь пострадали при атаках ВСУ
Сегодня, 13:31
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В ДНР один человек погиб, восемь пострадали при атаках ВСУ

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Жертвой удара ВСУ стал мужчина 2004 года рождения.

Один мирный житель погиб, еще восемь граждан получили ранения в результате атак украинских военных на территории Донецкой народной республики (ДНР) за прошедшие сутки. Соответствующие статистические данные огласили общественности через социальные сети представители местного управления в администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Один человек погиб, еще восемь мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины).

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Известно, что погибшим оказался мужчина 2004 года рождения. Он оказался под атакой украинского беспилотника в Петровском районе города Донецка. Также за прошедшие сутки из-за атак армии киевского режима были повреждены три жилых домостроения и пять объектов мирной инфраструктуры.

The Telegraph: Украина отвергла идею США изменить границы Донбасса.

Фото: Telegram / Факты военных преступлений Украины

Теги: всу, днр, новые регионы
Категории: События на Украине, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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