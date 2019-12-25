The Telegraph: Украина отвергла идею США изменить границы Донбасса

Киев не планирует пересматривать территорию региона.

Украина отклонила предложение вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе по изменению административных границ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ради скорейшего завершения боевых действий и продвижения мирных переговоров. Соответствующее заявление сделали британские журналисты из издания The Telegraph со ссылкой на собственные источники. В статье авторы написали, что усилия Белого дома по завершению вооруженного конфликта в значительной степени зашли в тупик из-за территории Донбасса. Сейчас часть земли удерживаются ВСУ.

Украинская делегация никогда не обсуждала никаких уступок по территориям... Украина никогда этого не признает, ни де-факто, ни де-юре. И это всегда была наша позиция за столом переговоров В СМИ источник, близкий к переговорам

оддубный считает, что бои за Славянск и Краматорск станут самыми сложными.

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