Сын Никаса Сафронова рассказал о пожаре, в котором пострадала синхронистка Шурочкина

Спортсменка находится в реанимации с ожогами 30% поверхности тела.

Жильцов дома эвакуировали из‑за пожара, в котором пострадала олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина. Об этом изданию 360.ru рассказал сосед спортсменки, сын художника Никаса Сафронова Дмитрий.

По словам собеседника издания, сирена сработала около 23:00 и жильцам объявили об эвакуации. Позже им сообщили, что на 17‑м этаже горит квартира. Из‑за срабатывания пожарной сигнализации лифт отключили, поэтому люди спускались по лестнице. В это время к зданию уже приехали пожарные и медики.

Как отметил Дмитрий, с улицы были хорошо заметны густые клубы черного дыма, а в окне квартиры на 17‑м этаже виднелись яркие отсветы пламени. Сам мужчина не был близко знаком с пострадавшей, но узнавал ее и всегда здоровался.

Певица Нюша в своих соцсетях подтвердила, что ее младшая сестра Мария Шурочкина находится в реанимации с ожогами 30% поверхности тела. Спортсменку госпитализировали после пожара в московском ЖК на западе Москвы.

Ранее мы сообщали, что петербуржца госпитализировали после квартирного пожара на проспекте Солидарности.

Фото: 360.ru