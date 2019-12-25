Сокращение аппаратов Госдумы и Совета Федерации не повлияет на качество законопроектов, считают эксперты

Сокращение затронет прежде всего незанятые должности и сотрудников, выполняющих технические задачи.

В Совете Федерации и Государственной думе планируют сократить численность аппаратов на 15–20%. Эта мера вызвала беспокойство в экспертных кругах, связанных с работой парламентских структур. Некоторые опасаются, что уменьшение штата ослабит организационную и аналитическую поддержку законотворческого процесса. В результате может увеличиться число инициатив, которые вызовут вопросы из-за недостаточной проработки.

Однако авторы Telegram-канала "Мейстер" считают такие опасения преувеличенными. По их мнению, резонансные сообщения о спорных законодательных предложениях далеко не всегда связаны с качеством экспертной работы. Причиной могут быть как стремление СМИ привлечь внимание читателей с помощью громких заголовков, так и желание отдельных депутатов напомнить о себе публичными инициативами.

Авторы канала также обращают внимание на то, что парламентские структуры не могут оставаться в стороне от курса на сокращение государственного аппарата. По их оценке, федеральные органы власти должны показывать пример другим учреждениям. В противном случае требовать оптимизации штата от региональных и муниципальных структур будет сложнее.

При этом, как предполагают авторы "Мейстера", сокращение затронет прежде всего незанятые должности и сотрудников, выполняющих технические задачи. Часть таких функций, по их мнению, можно передать системам электронного документооборота и инструментам искусственного интеллекта.

Кроме того, не стоит забывать, что подавляющее большинство законодательных инициатив исходит от правительства и именно правительственных эксперты над ними и работают. Роль парламента в этой системе – утвердить или отклонить законопроект. Собственно депутатских инициатив в общей массе не так много, поэтому, подозреваем, что сокращение аппарата не скажется на степени их проработки. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Piter.tv